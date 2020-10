Stand: 24.10.2020 20:31 Uhr BBL-Pokal: Göttingen beim Top Four, Oldenburg raus

Die BG Göttingen ist als erste Mannschaft in das Top-Four-Turnier der Basketball-Bundesliga eingezogen. Im Niedersachsen-Duell gewann das Team von Trainer Johan Roijakkers am Sonnabend bei Rasta Vechta mit 99:87 (62:38). Damit ist die Entscheidung in der Gruppe B schon vor dem letzten Spieltag, der am Sonntag stattfindet, gefallen. Die Baskets Oldenburg scheiterten hingegen vorzeitig. Der Sieger von 2015 verlor mit 88:97 gegen die Löwen Braunschweig auch sein zweites Spiel im Qualifikationsturnier und hat damit keine Chance mehr auf das Top Four. | 24.10.2020 22:30