Stand: 21.04.2021 15:54 Uhr BBL-Pokal: Final Four nun am 15./16. Mai

Das Finalturnier um den deutschen Basketball-Pokal soll nach der Absage am vergangenen Wochenende nun am 15. und 16. Mai ausgetragen werden. Darauf verständigten sich die Basketball Bundesliga (BBL) und die vier teilnehmenden Vereine Bayern München, Ulm, die BG Göttingen und Alba Berlin. Schauplatz bleibt München. Der erste Versuch war gescheitert, nachdem bei der BG Göttingen zwei Corona-Tests positiv ausgefallen waren. Die gesamte Mannschaft war daraufhin in Quarantäne geschickt worden. Die Niedersachsen hatten daraufhin die Verlegung beantragt. | 21.04.2021 15:53