Stand: 15.10.2020 15:23 Uhr BBL-Pokal: Doch keine Zuschauer in Vechta

Wegen zu vieler Corona-Neuinfektionen darf Rasta Vechta am Sonnabend zum Start des Vorrundenturniers um den deutschen Basketball-Pokal nun doch keine Zuschauer in die Halle lassen. Das entschied der Landkreis am Donnerstag. Die maßgebliche Anzahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag bei über 77. "Die negative Dynamik des Pandemiegeschehens ist für alle Menschen in der Region und darüber hinaus alles andere als erfreulich", sagte Clubchef Stefan Niemeyer laut einer Vereinsmitteilung. | 15.10.2020 14:45