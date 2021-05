Stand: 10.05.2021 16:05 Uhr BBL-Play-offs beginnen am 19. Mai - Oldenburg-Gegner noch offen

Die Play-offs der Basketball-Bundesliga beginnen am 19. Mai. Das teilte die Liga am Montag mit. Danach wird es in den vier Viertelfinal-Serien, die jeweils im Modus Best-of-Five ausgetragen werden, täglich zwei Spiele geben. Titelverteidiger Alba Berlin bekommt es zum Auftakt der K.o.-Runde mit den Hamburg Towers zu tun, der Hauptrunden-Erste Riesen Ludwigsburg trifft auf Bamberg. Die anderen beiden Viertelfinal-Paarungen stehen noch nicht endgültig fest und hängen vom Ausgang des Nachholspiels Baskets Oldenburg gegen BG Göttingen am Dienstag (19 Uhr) ab. | 10.05.2021 16:05