BBL-Play-offs: Towers verlieren deutlich in Berlin

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat das erste BBL-Play-off-Spiel seiner Vereinsgeschichte verloren. Die Wilhelmsburger unterlagen in der ersten Viertfinalpartie bei ALBA Berlin mit 59:82 (31:48). Bester Werfer der Norddeutschen war TJ Shorts mit elf Punkten. Es war die erste Niederlage für die Hanseaten gegen den Hauptstadt-Club in dieser Saison. In der Hauptrunde hatten die Hamburger zweimal gegen Alba gewonnen. Das zweite Spiel der "Best of Five"-Serie findet am Sonnabend ebenfalls in Berlin statt, die möglicherweise schon entscheidende dritte Partie dann am Pfingstmontag in Hamburg. | 20.05.2021 20:50