Stand: 21.05.2024 22:44 Uhr BBL-Play-offs: Rasta Vechta verliert drittes Duell mit Chemnitz

Rasta Vechta droht im Kampf um die deutsche Basketball-Meisterschaft das vorzeitige Aus. Die Niedersachsen verloren am Dienstagabend das dritte Viertelfinal-Play-off-Spiel gegen die Niners Chemnitz mit 76:84 (41:46) und liegen nun in der Serie "Best of Five" mit 1:2 in Rückstand. Am Donnerstag (18.30 Uhr) kommt es erneut in Vechta zum vierten Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Der Sieger des Viertelfinal-Duells trifft in der Vorschlussrunde auf Alba Berlin. Die Hauptstädter gewannen am Dienstag auch das dritte Spiel gegen die Baskets Bonn mit 93:86 (41:40) und zogen als erstes Team ins Halbfinale ein. Ergebnisse BBL-Play-offs | 21.05.2024 16:18