Stand: 16.05.2023 21:21 Uhr BBL-Play-offs: Oldenburg verliert erstes Spiel gegen Ludwigsburg

Die Baskets Oldenburg sind mit einer Heimniederlage in die Play-offs der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. Am Dienstagabend verloren die Niedersachsen Spiel eins der Viertelfinalserie ("Best of Five") gegen Ludwigsburg mit 80:90 (45:56). DeWayne Russell war mit 31 Punkten bester Werfer für die Baskets, Polas Bartolo erzielte 24 Zähler für die Gäste. Das zweite Match findet am Donnerstag (15 Uhr) erneut in Oldenburg statt. Ergebnisse | 16.05.2023 21:20