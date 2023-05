Stand: 07.05.2023 17:24 Uhr BBL-Play-offs: Oldenburg trifft auf Ludwigsburg, Göttingen gegen München

Nach dem Abschluss der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga (BBL) stehen die Play-off-Viertelfinal-Duelle (best of five) fest. Die Baskets Oldenburg, die am letzten Spieltag einen 88:76-Sieg gegen Bayern München feierten, treffen ab dem 12. Mai auf Ludwigsburg. Die BG Göttingen als zweiter Nordclub spielen in der Runde der letzten Acht gegen die Bayern. Bonn - Chemnitz und Alba Berlin - Ulm sind die weiteren Begegnungen. Ergebnisse/Tabelle | 07.05.2023 17:23