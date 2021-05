Stand: 22.05.2021 20:06 Uhr BBL-Play-offs: Oldenburg gleicht dank Club-Idol Paulding aus

Die Baskets Oldenburg haben im Play-off-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga (BBL) dank Club-Idol Rickey Paulding den Ausgleich geschafft. Der US-Amerikaner traf mit der Schlusssirene zum 77:75 (39:34) gegen Ulm, damit steht es in der "Best of Five"-Serie 1:1. Sechs Sekunden vor dem Ende verwandelte Troy Caupain nur einen von zwei Freiwürfen für Ulm, auf der Gegenseite sorgte Paulding per Korbleger für den Sieg. Am Montag (20.30 Uhr) geht es mit Spiel drei der Serie in Ulm weiter. Ergebnisse Play-offs | 22.05.2021 20:00