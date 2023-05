Stand: 18.05.2023 17:07 Uhr BBL-Play-offs: Oldenburg gegen Ludwigsburg vor dem Aus

Die Baskets Oldenburg stehen in den Play-offs der Basketball-Bundesliga (BBL) vor dem Viertelfinal-Aus. Am Donnerstag verloren die Niedersachsen auch das zweite Spiel der "Best of Five"-Serie in eigener Halle gegen die Riesen Ludwigsburg. Beim 72:73 (31:35) war T.J. Holyfield mit 15 Punkten bester Werfer für die Baskets. Das dritte und möglicherweise entscheidende Match findet am Sonntag (18 Uhr) in Ludwigsburg statt. Ergebnisse | 18.05.2023 17:06