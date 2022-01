Stand: 30.01.2022 17:01 Uhr BBL: Oldenburger Negativlauf hält an

Die Baskets Oldenburg kommen in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter nicht in Tritt. Im Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Bonn kassierten die Niedersachsen bereits ihre 14. Niederlage im 16. Spiel. Cameron Clark und Max Heidegger waren mit je elf Punkten beste Scorer der Oldenburger, die weiterhin Schlusslicht der Liga sind. | 30.01.2022 17:01