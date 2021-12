Stand: 18.12.2021 20:01 Uhr BBL: Oldenburg verpasst Befreiungsschlag, Göttingen souverän

Die Baskets Oldenburg kommen in der Basketball-Bundesliga einfach nicht aus der Krise. Am Samstagabend gab es eine am Ende deutliche 89:96 (50:51)-Niederlage gegen die Baskets Ulm. Mit lediglich vier Punkten sind die "Donnervögel" auch nach elf Spieltagen das schlechteste Team der BBL. Viel besser läuft es bei der BG Göttingen. Die Niedersachsen gewannen gegen die Merlins Crailsheim 83:67 (46:49) und schoben sich damit in der Tabelle an das Spitzenduo heran. Überblick | 18.12.2021 20:01