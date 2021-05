Stand: 05.05.2021 21:04 Uhr BBL: Oldenburg unterliegt Crailsheim

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga das Duell mit dem Tabellennachbarn Craislheim verloren. In eigener Halle unterlagen die Niedersachsen am Mittwochabend 73:90 (33:47) , können aber weiter auf Rang drei in der Tabelle hoffen. Rasta Vechta, das bereits als Absteiger feststeht, setzte sich 84:80 (37:32) gegen den MBC Weißenfels durch. | 05.05.2021 21:04