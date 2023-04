Stand: 29.04.2023 22:50 Uhr BBL: Oldenburg siegt, Hamburg und Braunschweig verlieren

Die Baskets Oldenburg haben im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs in der Basketball-Bundesliga einen weiteren Schritt gemacht. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend gegen Verfolger Riesen Ludwigsburg souverän mit 93:80 (50:41) und festigten Rang vier der Tabelle. Niederlagen gab es hingegen für die Hamburg Towers (80:87 in Chemnitz) und Braunschweig. Die Löwen verloren 78:89 bei Spitzenreiter Baskets Bonn und müssen als Drittletzter weiter um den Klassenerhalt bangen. Überblick | 28.04.2023 22:38