Stand: 12.02.2021 21:03 Uhr BBL: Oldenburg patzt gegen Gießen

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga eine unerwartete Heimniederlage kassiert. Gegen das bisherige Liga-Schlusslicht Giessen 46ers unterlagen die Niedersachsen 93:97 (49:52). Bester Oldenburger Werfer war Nathan Boothe mit 21 Punkten. Die Gießener schoben sich damit in der Tabelle an Rasta Vechta vorbei, das trotz 19 Zählern von Will Vorhees gegen Spitzenreiter Ludwigsburg 66:84 (26:41) chancenlos war. Auch die BG Göttingen blieb ohne Punkte, in Ulm gab es ein 64:93 (34:46). Dennis Kramer war mit 15 Punkten erfolgreichster BG-Akteur. | 12.02.2021 21:03