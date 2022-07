Stand: 29.07.2022 11:40 Uhr BBL: Oldenburg holt US-Amerikaner Teague

Die Baskets Oldenburg haben den US-Amerikaner MaCio Teague verpflichtet und damit ihre Kaderplanung für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) abgeschlossen. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre, der Guard machte bislang vor allem am College auf sich aufmerksam, der Sprung in die NBA blieb ihm verwehrt. "Er ist ein junger Spieler, der sich bei uns beweisen will und an dem uns die Kombination aus Bescheidenheit und Siegermentalität gefallen hat", sagte Trainer Pedro Calles. | 29.07.2022 11:55