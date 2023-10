Stand: 20.10.2023 22:26 Uhr BBL: Oldenburg gewinnt Nordduell mit Rostock Seawolves

Die Baskets Oldenburg haben das Nordduell in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Rostock Seawolves mit starken Nerven für sich entschieden. Die Niedersachsen setzten sich gegen den Europe-Cup-Teilnehmer am Ende mit 94:89 (48:42) durch und verbesserten sich in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Platz vier. Rostock ist Zwölfter. Oldenburg führte schnell 22:6. Aber die Mecklenburger kämpften sich zurück und lagen schon im zweiten Viertel 38:37 vorne. Es ging hin und her, die "Donnervögel" hatten aber das bessere Ende für sich. Überblick | 20.10.2023 22:26