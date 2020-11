Stand: 08.11.2020 17:04 Uhr BBL: Oldenburg gewinnt Nordduell in Braunschweig

Die Baskets Oldenburg sind mit einem Auswärtssieg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. Im Nordduell bei den Löwen Braunschweig setzten sich die Oldenburger am Sonntag mit 111:83 (50:50) durch. Beste Werfer waren Braunschweigs Karim Jallow mit 21 Punkten und Oldenburgs Martin Breunig mit 17. Am Abend komplettiert das Gastspiel von Rasta Vechta beim FC Bayern in München den ersten Spieltag. | 08.11.2020 17:03