Stand: 26.04.2021 14:59 Uhr BBL: Oldenburg gegen Göttingen nun am 11. Mai

Die Play-offs in der Basketball-Bundesliga (BBL) werden später beginnen. Die K.o.-Runde soll nun erst in der Woche nach dem Top Four um den Basketball-Pokal am 15./16. Mai starten. Grund für die Verschiebung sind die vielen Nachholspiele, die wegen Corona-bedingter Absagen angefallen sind. So wurde die Partie zwischen den Baskets Oldenburg und der BG Göttingen für den 11. Mai neu angesetzt. Die Göttinger befinden sich aktuell wegen zweier positiver Fälle in Quarantäne. Am 7. Mai holen die "Veilchen", die Co-Trainer Thomas Crab nach der Saison aus "familiären Gründen" verlässt, die Partie in Bamberg nach. | 26.04.2021 14:50