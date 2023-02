Stand: 05.02.2023 20:29 Uhr BBL: Oldenburg besiegt Seawolves, Löwen und Göttingen verlieren

Zwei Tage nach dem Sieg in Hamburg hat es Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves verpasst nachzulegen. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held unterlag am Sonntag den Baskets Oldenburg trotz Halbzeitführung mit 73:80 (37:33) und kassierte damit die erste Niederlage in der Rückrunde. Die Löwen Braunschweig erlitten im Kampf durch ein 73:89 (35:53) im Heimspiel gegen den MBC Weißenfels einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die BG Göttingen verlor in Bamberg nach Verlängerung mit 92:95 (81:81, 48:46) Ergebnisse und Tabelle | 05.02.2023 20:28