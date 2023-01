Stand: 18.01.2023 12:37 Uhr BBL: Oldenburg - Crailsheim wird verlegt

Die ursprünglich für den 1. Februar angesetzte Partie in der Basketball Bundesliga (BBL) zwischen den Baskets Oldenburg und den Merlins Crailsheim ist auf einen späteren, noch nicht terminierten Zeitpunkt verlegt worden. Grund ist das Weiterkommen der Merlins im FIBA Europe Cup, wo am 1. Februar ein Heimspiel angesetzt ist. Für die Oldenburger bedeutet die Spielverlegung, dass sie nun in der BBL viermal hintereinander auswärts (in Bonn, Ludwigsburg, Rostock und Berlin) antreten müssen. Das nächste Heimspiel der Niedersachsen ist für den 14. Februar gegen Frankfurt terminiert. | 18.01.2023 12:35