Stand: 19.11.2022 20:16 Uhr BBL: Niederlagen für die Towers und die Seawolves

Die Nordclubs in der Basketball Bundesliga (BBL) haben am Samstagabend Niederlagen hinnehmen müssen. Die Hamburg Towers unterlagen in eigener Halle vor 3.400 Zuschauern gegen Tabellenführer Bonn deutlich mit 72:101 (38:53). Kendale McCullum war mit 15 Punkten bester Werfer der Hausherren. Die Rostock Seawolves kassierten beim 87:97 (44:52) bei den Würzburg Baskets trotz 23 Punkten von Derrick Alston die dritte Niederlage in Folge. | 19.11.2022 20:16