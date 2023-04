Stand: 01.04.2023 22:34 Uhr BBL: Niederlagen für die Nordclubs

Die Hamburg Towers haben in der Basketball Bundesliga (BBL) das Auswärtsspiel in Bonn verloren. Beim Tabellenführer gab es am Samstagabend eine 66:76 (37:45)-Niederlage Ryan Taylor war mit 17 Punkten bester Werfer der Norddeutschen, die in der Tabelle Zwölfter sind. Die BG Göttingen unterlagen im Heimspiel gegen Ulm mit 101:108 (89:89, 40:51) nach Verlängerung, bleibt aber als Tabellenfünfter auf Play-off-Kurs. Javon Bess war mit 24 Punkten bester Werfer. Beim 88:93 (44:51) der Löwen Braunschweig in Crailsheim steuerte David Krämer die meisten Punkte (24) bei. | 01.04.2023 22:33