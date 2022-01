Stand: 05.01.2022 21:14 Uhr BBL: Niederlagen für Hamburg und Göttingen

Die Hamburg Towers haben auch ihr zweites Heimspiel im neuen Jahr verloren. Mit 75:87 (34:44) unterlagen die Hanseaten am Mittwochabend Bamberg und mussten vor 1.810 Zuschauern einen weiteren Dämpfer im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga hinnehmen. Bester Hamburger Profi war Caleb Homesley mit 27 Punkten. Auch die BG Göttingen musste eine Niederlage hinnehmen, Beim 72:75 (35:36) des Tabellenfünften in Bayreuth war Kamar Baldwin mit 25 Punkten bester BG-Werfer. | 05.01.2021 21:13