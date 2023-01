Stand: 29.01.2023 17:23 Uhr BBL: Niederlagen für Hamburg und Göttingen

Den Hamburg Towers ist der erhoffte Befreiungsschlag in der Basketball-Bundesliga (BBL) erneut missglückt. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag am Sonntag im abschließenden Hinrundenspiel bei den Skyliners aus Frankfurt trotz klarer Halbzeitführung noch mit 93:97 (54:40). Die Hanseaten kassierten damit die vierte Niederlage in Serie. Die BG Göttingen unterlag bei Bayern München mit 74:105 (39:51). Die Löwen Braunschweig empfangen am Abend die Chemnitz 99ers. Ergebnisse und Tabelle | 29.01.2023 17:20