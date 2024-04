Stand: 14.04.2024 19:13 Uhr BBL: Niederlagen für Hamburg Towers und BG Göttingen

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) im Kampf um einen Play-in-Platz einen Rückschlag erlitten. Die Norddeutschen mussten sich am 28. Spieltag bei den Bamberg Baskets mit 80:86 (45:43) geschlagen geben. Hamburg belegt nun den zehnten Tabellenplatz, der gerade noch zur Qualifikation für die Entscheidungsspiele reichen würde. Die BG Göttingen unterlag ebenfalls am Sonntag mit 85:95 (50:51) bei den Baskets Bonn, die Rostock Seawolves Titelverteidiger Ulm mit 71:96 (36:43). Ergebnisse und Tabelle | 14.04.2024 19:12