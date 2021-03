Stand: 07.03.2021 17:09 Uhr BBL: Niederlagen für Göttingen und Vechta

In der Basketball Bundesliga (BBL) hat die BG Göttingen ihr Heimspiel gegen Fraport Frankfurt am Sonntag aufgrund einer schwachen Leistung im letzten Viertel mit 89:93 (21:26,28:17,27:19,13:31) verloren. Auch für Tabellenschlusslicht Rasta Vechta gab es am 22. Spieltag nichts zu holen. Die Niedersachsen verloren gegen Bayern München mit 78:93 (26:22,18:25,15:26,19:20). Ergebnisse und Tabelle | 07.03.2021 17:09