Stand: 08.05.2024 21:05 Uhr BBL: Niederlage gegen Crailsheim: Rostock Seawolves zittern weiter

Das Bangen bei den Rostock Seawolves um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga geht weiter. Am Mittwochabend verpassten die Mecklenburger vor den eigenen Fans in der Stadthalle die Chance, mit einem Sieg gegen Crailsheim alles klarzumachen. Nach dem 70:85 (29:36) gegen den Mitkonkurrenten sind sie nun möglicherweise auf Schützenhilfe am abschließenden Spieltag am Sonntag angewiesen, um nicht abzusteigen. Braunschweig verlor 68:82 (37:50) in Chemnitz und verpasste es, im Kampf um den zehnten Tabellenplatz und die Play-ins Boden gut zu machen. Ergebnisse/Tabelle | 08.05.2024 21:00