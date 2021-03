Stand: 24.03.2021 16:14 Uhr BBL: Neue Spieltermine für die Hamburg Towers

Die Hamburg Towers haben zwei neue Spieltermine in der Basketball-Bundesliga bekommen. Das ursprünglich für den 3. April vorgesehene Spiel bei Rekordmeister Bamberg ist um einen Tag verschoben worden und beginnt jetzt am Ostersonntag um 15 Uhr. Neu im Terminkalender ist die Partie bei den Niners Chemnitz am 19. April (20.30 Uhr). Die ursprünglich für Anfang März geplante Begegnung war wegen einer Corona-Quarantäne bei den Sachsen ausgefallen. | 24.03.2021 16:12