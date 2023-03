Stand: 11.03.2023 20:01 Uhr BBL: Nächste Niederlage für Hamburg Towers

Die Basketballer der Hamburg Towers haben den Schwung aus dem Eurocup nicht mit in den Liga-Alltag genommen. Drei Tage nach dem überraschenden Erfolg gegen Paris Basketball kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky in der BBL eine 77:83 (34:44)-Niederlage gegen die Riesen Ludwigsburg. Es war bereits die 15. im 23. Saisonspiel. Während die Hamburger im Eurocup weiter auf Kurs in die Play-offs sind, geht der bange Blick in der Bundesliga ganz klar nach unten. Überblick | 11.03.2023 19:58