Stand: 15.03.2024 22:05 Uhr BBL: Löwen Braunschweig verlieren in Ludwigsburg

Die Löwen Braunschweig haben am 24. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) einen Sieg bei den Riesen Ludwigsburg knapp verpast. Die Niedersachsen mussten sich am Freitagabend mit 82:86 (40:44) geschlagen geben. Braunschweig belegt in der Tabelle derzeit den zehnten Platz und damit den letzten Rang, der nach der Hauptrunde noch zur Teilnahme an den Entscheidungsspielen um einen Play-off-Platz berechtigt. Ergebnisse und Tabelle | 15.03.2024 22:04