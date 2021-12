Stand: 29.12.2021 22:28 Uhr BBL: Löwen Braunschweig verlieren in Bonn knapp

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball Bundesliga eine Überraschung nur knapp verpasst. Die Niedersachsen unterlagen beim Tabellenführer in Bonn am Mittwochabend mit 83:89 (40:53). Nach der Pause drehten die Löwen auf und lagen eine Minute vor dem Ende nur noch einen Punkt zurück. David Krämer war mit 20 Punkten bester Werfer der Braunschweiger, die in der Tabelle sechs Zähler hinter den Play-off-Rängen liegen. | 29.12.2021 22:28