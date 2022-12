Stand: 06.12.2022 22:01 Uhr BBL: Löwen Braunschweig verlieren gegen Alba Berlin

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) im achten Saisonspiel die sechste Niederlage kassiert. Gegen Meister Alba Berlin hielten die Niedersachsen zwar gut mit, mussten sich aber am Ende in eigener Halle mit 90:95 (43:44) geschlagen geben. David Krämer war mit 31 Punkten bester Werfer der Braunschweiger, die in der Tabelle Drittletzter sind. | 06.12.2022 22:00