Stand: 20.03.2022 17:10 Uhr BBL: Löwen Braunschweig verlieren Heimspiel gegen Frankfurt

Die Löwen Braunschweig verlieren in der Basketball-Bundesliga (BBL) die Play-off-Ränge allmählich aus den Augen. Am Sonntag mussten sich die Niedersachsen in eigener Arena den Frankfurt Skyliners mit 67:72 (32:34) geschlagen geben. Die abstiegsgefährdeten Hessen feierten nach acht Niederlagen nacheinander erstmals wieder einen Sieg. Braunschweig rutschte am 26.Spieltag mit seinen 18:30 Punkten auf den zwölften Tabellenplatz ab. Der Rückstand auf den ersten Play-off-Platz beträgt sechs Zähler. Ergebnisse und Tabelle | 20.03.2022 17:08