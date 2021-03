Stand: 31.03.2021 21:34 Uhr BBL: Löwen Braunschweig unterliegen Bonn

Für Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig rückt das Erreichen der Play-offs in immer weitere Ferne. Die Niedersachsen unterlagen am Mittwoch in eigener Halle den Baskets aus Bonn mit 93:94 (55:39). James Robinson war mit 21 Punkten bester Werfer der Löwen, Karim Jallow und Arnas Velicka kamen auf jeweils 18 Zähler. In der BBL-Tabelle beträgt Braunschweigs Rückstand auf den achten Rang bereits sechs Plus- und zehn Minuspunkte. BBL-Ergebnisse und -Tabelle | 31.03.2021 21:33