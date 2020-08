Stand: 31.08.2020 12:02 Uhr

BBL: Löwen Braunschweig und Trevor Releford trennen sich

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig und Guard Trevor Releford trennen sich. "Wir werden aufgrund vertraglicher Differenzen nicht zusammen mit Trevor Releford in die neue BBL-Saison gehen", teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der 28-Jährige war im September 2019 zu den Löwen gewechselt und kam in der vergangenen Saison in 20 Spielen auf durchschnittlich 13,1 Punkte und 5,3 Assists. | 31.08.2020 12:00