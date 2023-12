Stand: 13.12.2023 22:11 Uhr BBL: Löwen Braunschweig überraschen in Bonn

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen überraschenden Auswärtssieg gefeiert. In Bonn setzten sich die Niedersachsen am Dienstagabend mit 80:76 (40:46) durch. Ahmad Rorie war mit 27 Punkten überragender Scorer der Braunschweiger, denen im elften Saisonspiel ihr vierten Sieg gelang. | 13.12.2023 22:11