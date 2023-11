Stand: 05.11.2023 20:34 Uhr BBL: Löwen Braunschweig schlagen die Bayern - Rostock Seawolves verlieren

Die Basketball Löwen Braunschweig haben mit einem Sieg über den FC Bayern München für die große Überraschung am sechsten Spieltag der Basketball-Bundesliga gesorgt. Am Sonntag setzten sich die Niedersachsen zu Hause mit 83:81 (44:40) gegen den Titelkandidaten durch. T.J. Crockett war mit 20 Punkten bester Löwen-Werfer. Die

Rostock Seawolves verloren in Ludwigsburg mit 77:96 (47:56). Chevez Goodwin erzielte zwölf Punkte für die Rostocker. Ergebnisse/Tabelle | 05.11.2023 20:33