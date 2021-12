Stand: 17.12.2021 22:33 Uhr BBL: Löwen Braunschweig mit überraschend klarem Heimsieg

Den Löwen Braunschweig ist in der Basketball-Bundesliga ein überraschend klarer Sieg gelungen. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend in eigener Halle gegen den bisherigen Tabellenzehnten Bayreuth mit 99:62 (49:34) durch und mit ihrem vierten Saisonsieg ein wenig aus der Abstiegszone ab. David Krämer war mit 23 Zählern in 22:51 Minuten Spielzeit erfolgreichster Werfer der Braunschweiger, Tookie Brown kam in 20:37 Minuten auf 21 Punkte. | 17.12.2021 22:33