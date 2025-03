Stand: 30.03.2025 18:35 Uhr BBL: Löwen Braunschweig mit klarem Heimsieg

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) ihre Play-off-Ambitionen untermauert. In eigener Halle setzten sich die Niedersachsen gegen die Bamberg Baskets deutlich mit 114:88 (62:42) durch und kletterten in der Tabelle auf Rang drei. Bester Braunschweiger Werfer vor 5.324 Zuschauern war Arnas Velička mit 23 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 30.03.2025 18:34