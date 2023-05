Stand: 04.05.2023 23:09 Uhr BBL: Löwen Braunschweig gewinnen in Würzburg

Die Löwen Braunschweig haben am 33. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Niedersachsen gewannen am Donnerstagabend mit 77:73 (41:37) bei den Baskets Würzburg. David Krämer wurde in der Schlussphase zum Matchwinner für die Norddeutschen. Zuerst holte er die Führung zurück (74:73), danach zog er ein Offensivfoul, und schließlich entschied er mit einem Dreier die Partie. Ergebnisse und Tabelle | 04.05.2023 22:58