BBL: Löwen BS siegen, Towers und Seawolves verlieren

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Auswärtssieg gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Samstagabend 77:76 (30:41) in Bayreuth durch. Bester Werfer war Benedikt Turudic mit 18 Punkten. Die Hamburg Towers hingegen unterlagen in eigener Halle vor 3.400 Zuschauern gegen Tabellenführer Bonn deutlich mit 72:101 (38:53). Kendale McCullum war mit 15 Punkten bester Werfer der Hausherren. Die Rostock Seawolves kassierten beim 87:97 (44:52) bei den Würzburg Baskets trotz 23 Punkten von Derrick Alston die dritte Niederlage in Folge. | 19.11.2022 22:33