BBL: Hornsby verlässt die Baskets Oldenburg

Der Kaderumbau und die damit einhergehende Verjüngung bei den Baskets Oldenburg dauert an. In Keith Hornsby verlässt ein weiterer Leistungsträger den niedersächsischen Basketball-Bundesligisten. Der 29 Jahre alte US-Amerikaner schließt sich dem französischen Erstligisten Boulogne Metropolitans 92 an. Hornsby war erst im vergangenen Sommer zu den Baskets gewechselt und in der abgelaufenen BBL-Saison mit einem Schnitt von 14,4 Punkten pro Spiel viertbester Shooting Guard der BBL. | 08.07.2021 10:14