Stand: 07.01.2024 18:56 Uhr BBL: Heimniederlagen für Rostock und Oldenburg

Die Rostock Seawolves haben eine Überraschung im ersten Spiel des Jahres verpasst. Vor der Rekordkulisse von 4.832 Zuschauern in der Stadthalle unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held dem FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga mit 85:91 (39:51). Bester Werfer auf Seiten der Rostocker war Tyler Nelson mit 17 Punkten. Die Baskets Oldenburg verloren ebenfalls in eigener Halle. Beim 83:108 (53:49) gegen Bonn erzielte Geno Crandall 22 Punkte. | 07.01.2021 18:56