Stand: 29.03.2025 22:10 Uhr BBL: Hamburg und Rostock siegen, Oldenburg verliert knapp

Die Baskets Oldenburg haben im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die zuvor dreimal in Folge siegreichen Niedersachsen unterlagen am Samstagabend Pokalsieger Mitteldeutscher BC vor heimischer Kulisse knapp mit 95:75 (46:47). Den Rostock Seawolves gelang hingegen gegen den Tabellenzweiten Ulm ein überraschend deutlicher 85:67 (40:21)-Sieg. Die Mecklenburger feierten in der Stadthalle den zwölften Erfolg im 24. Spiel. Sie sind damit punktgleich mit Oldenburg und den Hamburg Towers, die sich bei den Baskets Bonn mit 96:93 (47:45) durchsetzen. Rasta Vechta hatte bereits am Freitagabend mit 64:70 (46:26) gegen die Riesen Ludwigsburg verloren. Ergebnisse und Tabelle | 29.03.2025 22:05