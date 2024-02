Stand: 13.02.2024 22:26 Uhr BBL: Hamburg und Göttingen verlieren, Löwen siegen

Mit einer Niederlage beim deutschen Meister Ulm haben sich die Towers Hamburg in die mehrwöchige Pause in der Basketball-Bundesliga verabschiedet. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Towers-Cheftrainer Benka Barloschky mit 70:83 (36:45) und kassierte damit die neunte Niederlage im 20.Saisonspiel. Die Löwen Braunschweig setzten sich dank einer starken Aufholjagd mit 88:81 (36:50) gegen den Mitteldeutschen BC durch. Die BG Göttingen unterlag bei Alba Berlin mit 85:108 (44:55). Ergebnisse und Tabelle | 13.02.2024 22:25