Stand: 18.12.2021 22:41 Uhr BBL: Hamburg und Göttingen siegen, Oldenburg verliert erneut

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat das letzte Spiel vor Weihnachten für sich entschieden. Das Basketball-Team von Trainer Pedro Calles siegte am Samstagabend mit 100:88 (53:50) in Würzburg und feierte damit den siebten Erfolg in der elften Partie. Die Baskets Oldenburg kommen dagegen nicht aus der Krise. Gegen Ulm verloren die "Donnervögel" mit 89:96 (50:51) und sind auch nach elf Spieltagen das schlechteste Team der BBL. Die BG Göttingen gewann mit 83:67 (46:49) gegen die Merlins Crailsheim. Überblick | 18.12.2021 22:40