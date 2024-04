Stand: 14.04.2024 19:00 Uhr BBL: Hamburg und Göttingen mit Niederlagen

Die Hamburg Towers haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Benka Barloschky bei Mitkonkurrent Bamberg 80:86, bleibt trotz der 14. Niederlage im 27. Spiel aber auf Platz zehn. Durch den Erfolg hat Bamberg (11.) den direkten Vergleich für sich entschieden. Bester Hamburger Werfer war Aljami Durham (19 Punkte). Auch die BG Göttingen kassierte am Sonntag eine weitere Niederlage: Die Niedersachsen (14.) unterlagen in Bonn 85:95. Ergebnisse und Tabelle | 14.04.2024 19:00