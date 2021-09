Stand: 01.09.2021 11:35 Uhr BBL: Hamburg Towers verpflichten Guard Homesley

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat sich wenige Wochen vor dem Saisonstart noch einmal verstärkt. Wie der Club mitteilte, wird der Amerikaner Caleb Homesley von sofort an für die Hanseaten auf Korbjagd gehen. Der 24 Jahre alte Guard spielte zuletzt bei den Erie BayHawks in der G-League in den USA. "Caleb kann offensiv und defensiv auf mehreren Positionen eingesetzt werden, genau danach haben wir in den vergangenen Wochen gesucht", sagte Towers-Coach Pedro Calles. | 01.09.2021 11:34