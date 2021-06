Stand: 24.06.2021 11:43 Uhr BBL: Hamburg Towers verpflichten Forward Christen aus Vechta

Die Bundesliga-Basketballer der Hamburg Towers haben ihren zweiten Neuzugang präsentiert. Von Absteiger Rasta Vechta wechselt der 30 Jahre alte Forward Robin Christen an die Elbe. Das gaben die Hanseaten am Donnerstag bekannt. "Robin ist ein Muster-Profi. Es ist sehr beachtlich, wie er sich über die ProB und ProA in die BBL gearbeitet hat. Mit seiner Einstellung wird er nicht nur dem Team auf dem Parkett helfen, sondern auch ein Vorbild für unsere jungen Spieler und unseren Nachwuchs sein", sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby. Zuvor hatten die Hamburger bereits Lukas Meisner von den Löwen Braunschweig verpflichtet. | 24.06.2021 11:42